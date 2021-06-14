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Столтенберг закликав Україну та Грузію до реформ для руху до членства в НАТО

Понеділок, 14 червня 2021, 19:55

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що двері Альянсу для України та Грузії залишаються відкритими і країнам потрібно просуватися на шляху реформ, які наближають їх до членства.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Брюсселі.

"Сьогодні ми підтвердили, що двері НАТО залишаються відчиненими, підтверджуючи наше рішення на Бухарестському саміті у 2008 році, та що ми посилимо нашу підтримку, щоб допомогти Україні та Грузії сфокусуватися на реформах, які наближають їх до НАТО", - заявив він.

Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс надає Україні потужну політичну підтримку щодо територіальної цілісності і суверенітету та практичну підтримку як у рамках НАТО, так і двосторонніх відносин з країнами-членами. 

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: НАТОУкраїнаГрузія


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