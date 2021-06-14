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Столтенберг призвал Украину и Грузию к реформам для продвижения к членству в НАТО

Понедельник, 14 июня 2021, 19:55

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что двери Альянса для Украины и Грузии остаются открытыми и странам нужно продвигаться на пути реформ, которые приближают их к членству.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

"Сегодня мы подтвердили, что двери НАТО остаются открытыми, подтверждая наше решение на Бухарестском саммите в 2008 году, и мы усилим нашу поддержку, чтобы помочь Украине и Грузии сфокусироваться на реформах, которые приближают их к НАТО", - заявил он .

Йенс Столтенберг отметил, что Альянс предоставляет Украине мощную политическую поддержку в вопросах территориальной целостности и суверенитета и практическую поддержку как в рамках НАТО, так и двусторонних отношений со странами-членами.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видеообъяснении ЕвроПравды.

Темы: НАТОУкраинаГрузия
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