Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Від початку доби 14 червня зафіксовані 2 обстріли з боку російських окупантів на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.