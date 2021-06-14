Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Понеділок, 14 червня 2021, 20:08
Від початку доби 14 червня зафіксовані 2 обстріли з боку російських окупантів на Донбасі.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".
Деталі: Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда