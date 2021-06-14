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Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Понеділок, 14 червня 2021, 20:08

Від початку доби 14 червня зафіксовані 2 обстріли з боку російських окупантів на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Зазначається, що на обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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