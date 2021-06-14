Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Понедельник, 14 июня 2021, 20:08
С начала суток 14 июня зафиксированы 2 обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе Новотошковское враг открывал огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды обстрелял наши позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.
Украинская правда