Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

С начала суток 14 июня зафиксированы 2 обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Новотошковское враг открывал огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды обстрелял наши позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.