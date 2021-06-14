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Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Понедельник, 14 июня 2021, 20:08

С начала суток 14 июня зафиксированы 2 обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Новотошковское враг открывал огонь со станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник дважды обстрелял наши позиции по автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что на обстрелы ВСУ открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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