На Донбасі підірвалися двоє військових
Понеділок, 14 червня 2021, 23:45
14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Деталі: Зазначається, що їх відвезли до лікувального закладу.
Один знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.
Обставини з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.
Українська правда