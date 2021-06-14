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На Донбасі підірвалися двоє військових

Понеділок, 14 червня 2021, 23:45

14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: Зазначається, що їх відвезли до лікувального закладу.

Один знаходиться в задовільному стані, стан здоров’я іншого – середньої тяжкості.

Обставини з’ясовуються, на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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