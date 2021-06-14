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На Донбассе подорвались двое военных

Понедельник, 14 июня 2021, 23:45
На Донбассе подорвались двое военных

14 июня в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Детали: Отмечается, что их доставили в лечебное учреждение.

Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.

Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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