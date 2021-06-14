На Донбассе подорвались двое военных
Понедельник, 14 июня 2021, 23:45
14 июня в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"
Детали: Отмечается, что их доставили в лечебное учреждение.
Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести.
Обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Украинская правда