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Україна влітку вийде на 220 тисяч щеплень на добу – Ляшко

Понеділок, 14 червня 2021, 23:58

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що якщо не буде проблем з постачанням вакцин від коронавірусу, в Україні робитимуть до 220 тисяч щеплень на добу вже до Дня Незалежності.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова Ляшка: "Моє завдання – зробити 10 мільйонів щеплень до кінця літа. За 10 днів червня ми зробили 534 тисячі, потужності нарощуємо.

Щоб виконати 10 млн доз до кінця літнього періоду, мені потрібно зараз вивести систему на 111 тисяч щеплень на добу. У зв’язку з тим, що ми її маємо із запізненням на початку червня, ми поставили собі орієнтир – 160 тисяч на добу".

Деталі: Але вакцинація зростатиме щомісяця. Ляшко порахував, що до Дня Незалежності планується збільшити вакцинацію до 220 тисяч щеплень на добу. Тому, якщо не буде збою постачань, 10 мільйонів щеплень в Україні зроблять до кінця літа.

Міністр розповів, що головам ОДА вже поставили задачу щодо мінімальної кількості вакцинованих людей на 100 тисяч населення.

Нагадаємо: 22 219 людей щепили проти COVID-19 в Україні 13 червня.

Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

Роман Петренко, УП
Теми: коронавірусвакцинація


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