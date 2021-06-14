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COVID-вакцинація: у неділю в Україні зробили менше щеплень, ніж у суботу

Понеділок, 14 червня 2021, 09:00
COVID-вакцинація: у неділю в Україні зробили менше щеплень, ніж у суботу

22 219 людей щепили проти COVID-19 в Україні 13 червня: першу дозу вакцини отримали 20 327 людей, другу дозу – 1 892 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі: В цю неділю працювали 162 мобільні бригади й 205 пунктів щеплення. Зокрема, у вихідні працював 51 центр вакцинації.

У суботу 12 червня в Україні зробили 34 870 щеплень, лише в Київському центрі вакцинації щепили 3 014 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 479 703 особи, з них першу дозу отримали 1 479 701 особа, повністю імунізовані 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

 

Станом на 14 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.

Нагадаємо: Віктор Ляшко перед обранням міністром охорони здоров’я обіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медициназдоров'я
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