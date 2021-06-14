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Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко

Понедельник, 14 июня 2021, 23:58
Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что если не будет проблем с поставками вакцин от коронавируса, в Украине будут делать в 220 тысяч прививок в сутки уже ко Дню Независимости.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Ляшко: "Моя задача - сделать 10 миллионов прививок до конца лета. За 10 дней июня мы сделали 534 тысячи, мощности наращиваем.

Чтобы выполнить 10 млн доз до конца летнего периода, мне нужно сейчас вывести систему на 111 тысяч прививок в сутки. В связи с тем, что мы ее имеем с опозданием в начале июня, мы поставили себе ориентир - 160 тысяч в сутки".

Детали: Но вакцинация будет расти каждый месяц. Ляшко посчитал, что ко Дню Независимости планируется выйти к 220 тысяч прививок в сутки. Поэтому, если не будет сбоя поставок, 10 миллионов прививок в Украине сделают до конца лета.

Министр рассказал, что председателям ОГА поставили задачу по минимальному количеству вакцинированных людей на 100 000 населения.

Напомним: 22219 человек прививали против COVID-19 в Украине 13 июня.

Всего проведено 1718499 прививок.

Роман Петренко, УП
Темы: коронавирусвакцинация
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