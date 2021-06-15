The Guardian: Варіант “Дельта” виявили в понад 70 країнах
Вівторок, 15 червня 2021, 04:50
Варіант COVID-19 "Дельта" виявили в 74 країнах.
Джерело: The Guardian
Деталі: Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.
У той час як органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.
Нагадаємо:
- Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
- Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.