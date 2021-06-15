The Guardian: Варіант “Дельта” виявили в понад 70 країнах

Варіант COVID-19 "Дельта" виявили в 74 країнах.

Джерело: The Guardian

Деталі: Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.

У той час як органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.

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