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The Guardian: Варіант “Дельта” виявили в понад 70 країнах

Вівторок, 15 червня 2021, 04:50

Варіант COVID-19 "Дельта" виявили в 74 країнах.

Джерело: The Guardian

Деталі: Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.

У той час як органи охорони здоров'я по всьому світу збирають і обмінюються даними про поширення нового варіанту, є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.

Нагадаємо:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.

Теми: коронавірус


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