The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах

Вариант COVID-19 "Дельта" обнаружили в 74 странах.

Источник: The Guardian

Детали: Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

В то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.

Напомним: