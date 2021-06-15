The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах
Вторник, 15 июня 2021, 04:50
Вариант COVID-19 "Дельта" обнаружили в 74 странах.
Источник: The Guardian
Детали: Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.
В то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.
Напомним:
- Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
- Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.