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The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах

Вторник, 15 июня 2021, 04:50
The Guardian: Вариант Дельта обнаружили в более 70 странах

Вариант COVID-19 "Дельта" обнаружили в 74 странах.

Источник: The Guardian

Детали: Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США.

В то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.

Напомним:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.

Темы: коронавирус
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