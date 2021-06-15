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За добу у світі зафіксували ледь більше 300 тисяч нових COVID-інфікувань

Вівторок, 15 червня 2021, 05:47
За добу у світі зафіксували ледь більше 300 тисяч нових COVID-інфікувань

За добу 13 червня у світі зареєстрували 300 347 нових інфікувань COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 62 597 випадків, у Бразилії – 40 865, у Колумбії – 24 376.

Крім того, в Аргентині – 21 292 випадки, а в Росії – 13 721.

 

Україна з 420 хворими знаходиться на 62 місці у світі, між Демократичною Республікою Конго  та Південною Кореєю. Серед країн Європи Україна на 13 місці.

6 729 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 47 місці у світі і восьма в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 13 червня в Україні зафіксували 420 нових випадків COVID-19, госпіталізували 464 особи, зареєстрували 13 летальних випадків і 3 328 одужань.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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