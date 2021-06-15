За сутки в мире зафиксировали немногим более 300 тысяч новых COVID-инфицирований

За сутки 13 июня в мире зарегистрировали 300 347 новых заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 62 597 случаев, в Бразилии - 40 865, в Колумбии - 24 376.

Кроме того, в Аргентине - 21 292 случаев, а в России - 13721.

Украина с 420 больными находится на 62 месте в мире, между Демократической Республикой Конго и Южной Кореей. Среди стран Европы Украина на 13 месте.

6 729 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 47 месте в мире и восьмая в Европе.

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Напомним: 13 июня в Украине зафиксировали 420 новых случаев COVID-19, госпитализировали 464 человека, зарегистрировали 13 летальных случаев и 3328 выздоровлений.