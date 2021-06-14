Годовой минимум: за сутки в Украине зарегистрировали 420 случаев COVID

В воскресенье 13 июня в Украине зафиксировали 420 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 464 человека, зарегистрировали 13 летальных случаев и 3 328 выздоровлений.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Меньший суточный "прирост" больных в Украине был более года назад – на утро 9 июня 2020 года статистика показала 394 случая за предыдущие сутки.

В это воскресенье среди новых больных 32 ребенка и 2 медработника.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Протестовали в это воскресенье: методом ПЦР – 11 638 человек, методом ИФА – 1 589 человек, экспресс-тестами – 4 629 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 223 978 человек, из них выздоровели 2 130 665 человек, умерли 51 692 пациента.

Напомним: По статистике на 13 июня в мире диагностировали более 355 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Колумбии и России.

Всплеск эпидемии в РФ может быть связан с новым штаммом, говорят в Москве.

Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию.

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