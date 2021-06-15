Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вісім разів порушували “тишу” на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь

Вівторок, 15 червня 2021, 07:40
Окупанти вісім разів порушували “тишу” на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь

14 червня на Донбасі окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного на Приазов’ї  противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів втрат не було. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На півночі Луганської області зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника подавили засобами РЕБ.

Крім того, 15 червня  було одне порушення "тиші": неподалік Новгородського окупанти обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів  і великокаліберних гранатометів.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
війна
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
Збільшилась кількість жертв російського удару по Оріхову
У Відні авто з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: