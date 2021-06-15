Окупанти вісім разів порушували “тишу” на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь

14 червня на Донбасі окупанти 8 разів порушували режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного на Приазов’ї противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів втрат не було. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На півночі Луганської області зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника подавили засобами РЕБ.

Крім того, 15 червня було одне порушення "тиші": неподалік Новгородського окупанти обстріляли українських військових зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних гранатометів.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 14 червня внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.