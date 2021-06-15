Оккупанты восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ
14 июня на Донбассе оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного на Приазовье противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Павлополя российские войска осуществили обстрел украинских защитников со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов потерь не было. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.
На севере Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ.
Кроме того, 15 июня было одно нарушение "тишины": неподалеку Новгородского оккупанты обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.
Напомним: Как уже сообщалось, 14 июня в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.