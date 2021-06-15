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Оккупанты восемь раз нарушали "тишину" на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ

Вторник, 15 июня 2021, 07:40
Оккупанты восемь раз нарушали тишину на Донбассе, украинские военные стреляли в ответ

14 июня на Донбассе оккупанты 8 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного на Приазовье противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя российские войска осуществили обстрел украинских защитников со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов потерь не было. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

На севере Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ.

Кроме того, 15 июня было одно нарушение "тишины": неподалеку Новгородского оккупанты обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.

Напомним: Как уже сообщалось, 14 июня в результате взрыва неизвестного взрывного устройства двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcия
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