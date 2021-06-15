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За добу в Україні виявили більше 1000 нових хворих на COVID, "лідер" - Київ

Вівторок, 15 червня 2021, 08:14

Минулої доби в Україні зафіксували 1014 нових випадків захворювання на COVID-19, 77 людей померли, одужали 5 511 пацієнтів.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За минулу добу: госпіталізовано – 401 особу, летальних випадків – 77, одужало – 5 511 осіб.

Серед тих, хто захвовів - 43 дитини та 51 медпрацівник.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

За добу було протестовано: методом ПЛР – 32 313 осіб, методом ІФА – 10 428 осіб, експрес-тестами – 211 991 особа.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 224 992 випадки захворювання, одужало – 2 136 176 українців, 51 769 людей померли.

 

Проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

Що передувало: За минулу добу в Україні було зафіксовано річний мінімум: 420 випадків COVID.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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