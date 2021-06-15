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За сутки в Украине обнаружили более 1000 новых больных COVID, "лидер" - Киев

Вторник, 15 июня 2021, 08:14
За сутки в Украине обнаружили более 1000 новых больных COVID, лидер - Киев

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1014 новых случаев заболевания COVID-19, 77 человек умерли, выздоровели 5511 пациентов.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За прошедшие сутки: госпитализирован - 401 человек, летальных случаев - 77, выздоровели - 5511 человек.

Среди заболевших - 43 ребенка и 51 медработник.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

За сутки было протестировано: методом ПЦР - 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 2 224 992 случая заболевания, выздоровели - 2 136 176 украинцев, 51 769 человек умерли.

 

Проведено ПЦР-тестов - 10548499.

Что предшествовало: За прошедшие сутки в Украине был зафиксирован годовой минимум: 420 случаев COVID.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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