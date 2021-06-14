Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Річний мінімум: за добу в Україні зареєстрували 420 випадків COVID

Понеділок, 14 червня 2021, 08:33
Річний мінімум: за добу в Україні зареєстрували 420 випадків COVID
УП

У неділю 13 червня в Україні зафіксували 420 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 464 особи, зареєстрували 13 летальних випадків і 3 328 одужань.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Менший добовий "приріст" хворих в Україні був понад рік тому – на ранок 9 червня 2020 року статистика показала 394 випадки за попередню добу.

Цієї неділі серед нових хворих 32 дитини та 2 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за останню добу підтвердили у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Протестували в цю неділю: методом ПЛР – 11 638 осіб, методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 223 978 осіб, з них одужали 2 130 665 осіб, померли 51 692 пацієнти. 

Нагадаємо: За статистикою на 13 червня у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Колумбії та Росії. 

Сплеск епідемії в РФ може бути пов’язаний із новим штамом, кажуть у Москві. 

Україна серед країн світу займає 48 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: