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Річний мінімум: за добу в Україні зареєстрували 420 випадків COVID

Понеділок, 14 червня 2021, 08:33
УП

У неділю 13 червня в Україні зафіксували 420 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 464 особи, зареєстрували 13 летальних випадків і 3 328 одужань.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Менший добовий "приріст" хворих в Україні був понад рік тому – на ранок 9 червня 2020 року статистика показала 394 випадки за попередню добу.

Цієї неділі серед нових хворих 32 дитини та 2 медпрацівники.

Найбільше випадків захворювання за останню добу підтвердили у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Протестували в цю неділю: методом ПЛР – 11 638 осіб, методом ІФА – 1 589 осіб, експрес-тестами – 4 629 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 223 978 осіб, з них одужали 2 130 665 осіб, померли 51 692 пацієнти. 

Нагадаємо: За статистикою на 13 червня у світі діагностували понад 355 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Колумбії та Росії. 

Сплеск епідемії в РФ може бути пов’язаний із новим штамом, кажуть у Москві. 

Україна серед країн світу займає 48 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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