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Мін’юст оскаржить у суді припис НАЗК про скасування призначення Вітренка

Вівторок, 15 червня 2021, 12:28
Мін’юст оскаржить у суді припис НАЗК про скасування призначення Вітренка

Міністерство юстиції оскаржить в суді припис НАЗК, яким вимагають скасувати розпорядження про призначили Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз".     

Джерело: пресслужба Мін’юсту

Дослівно: "Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено до суду. Переконаний що проблемна ситуація буде належно врегульована найближчим часом".

Деталі: НАЗК вимагає від КМУ скасувати пункти 8 та 9 розпорядження Кабміну №370-р.

Міністр юстиції Денис Малюська додав, що залишається ряд запитань, відповіді на які припис НАЗК не містить:

  • Яка мета і юридичний сенс у скасуванні пункту 9 розпорядження КМУ, якщо у частині укладення контракту з Юрієм Вітренком воно носило разовий характер та уже виконано?
  • Навіщо скасовувати пункт 9 розпорядження КМУ повністю, якщо він стосується не лише Вітренка, але й членів наглядової ради?
  • Чи поширюється обмеження, встановлене законом "Про запобігання корупції" на Вітренка з огляду на те, що він виконував обов’язки міністра менше одного року?
  • На момент прийняття розпорядження КМУ Кабмін виконував повноваження не лише загальних зборів акціонерів НАК "Нафтогаз України", але й наглядової ради. Зараз повноважень наглядової ради у Кабміну немає. Чи означає це, що для виконання припису НАЗК потрібно знову припиняти повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України"?

Що було раніше: 15 червня НАЗК опублікувало припис із вимогою скасувати розпорядження Кабміну про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", а контракт з ним мають скасувати як незаконні.

Сам Вітренко назвав припис НАЗК незаконним і упередженим і заявив, що оскаржуватиме його у суді.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: ВітренкоНАЗКМін'юст
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