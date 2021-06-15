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Минюст обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко

Вторник, 15 июня 2021, 12:28
Минюст обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко

Министерство юстиции обжалует в суде предписание НАПК, которым требуют отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз".

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время".

Детали: НАПК требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р.

Министр юстиции Денис Малюська добавил, что остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит:

  • какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжение КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?
  • зачем отменять пункт 9 распоряжение КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?
  • распространяется ли ограничение, установленное законом "О предупреждении коррупции" на Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года?
  • на момент принятия распоряжения КМУ Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?

Что было раньше: 15 июня НАПК опубликовало предписание с требованием отменить распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а контракт с ним должны отменить как незаконный.

Сам Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым и заявил, что будет обжаловать его в суде.

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ВитренкоНАПКМинюст
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