Минюст обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко

Министерство юстиции обжалует в суде предписание НАПК, которым требуют отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз".

Источник: пресс-служба Минюста

Дословно: "Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время".

Детали: НАПК требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р.

Министр юстиции Денис Малюська добавил, что остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит:

какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжение КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?

зачем отменять пункт 9 распоряжение КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?

распространяется ли ограничение, установленное законом "О предупреждении коррупции" на Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года?

на момент принятия распоряжения КМУ Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?

Что было раньше: 15 июня НАПК опубликовало предписание с требованием отменить распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а контракт с ним должны отменить как незаконный.

Сам Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым и заявил, что будет обжаловать его в суде.

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