Минюст обжалует в суде предписание НАПК об отмене назначения Витренко
Министерство юстиции обжалует в суде предписание НАПК, которым требуют отменить распоряжение о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз".
Источник: пресс-служба Минюста
Дословно: "Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде. Убежден, что проблемная ситуация будет должным образом урегулирована в ближайшее время".
Детали: НАПК требует от КМУ отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р.
Министр юстиции Денис Малюська добавил, что остается ряд вопросов, ответы на которые предписание НАПК не содержит:
- какова цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжение КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?
- зачем отменять пункт 9 распоряжение КМУ полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?
- распространяется ли ограничение, установленное законом "О предупреждении коррупции" на Витренко учитывая то, что он выполнял обязанности министра менее одного года?
- на момент принятия распоряжения КМУ Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины", но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабмина нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"?
Что было раньше: 15 июня НАПК опубликовало предписание с требованием отменить распоряжение Кабмина о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а контракт с ним должны отменить как незаконный.
Сам Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым и заявил, что будет обжаловать его в суде.
Предыстория:
- 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".