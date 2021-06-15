На Київщину суне гроза

Рятувальники попереджають мешканців Києва та області про грозу увечері 15 червня.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 червня у Києві та Київській області гроза".

Деталі: 16 червня грози очікуються у південних та центральних областях. Місцями також прогнозують град та шквали 15-20 м/с.

Рятувальники нагадують, що під час грози та шквалів необхідно:

щільно закрити вікна у приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт;

під час грози вимкнути електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени, не користуватись мобільним телефоном;

на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові

речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

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