На Київщину суне гроза
Вівторок, 15 червня 2021, 14:26
Рятувальники попереджають мешканців Києва та області про грозу увечері 15 червня.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram
Дослівно: "У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 червня у Києві та Київській області гроза".
Деталі: 16 червня грози очікуються у південних та центральних областях. Місцями також прогнозують град та шквали 15-20 м/с.
Рятувальники нагадують, що під час грози та шквалів необхідно:
- щільно закрити вікна у приміщенні, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт;
- під час грози вимкнути електроприлади (вони притягують розряд), відключити телевізор від антени, не користуватись мобільним телефоном;
- на відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові
- речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Передісторія:
- У вівторок 15 червня на всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вдень 22-27°.
Українська правда