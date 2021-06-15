На Киев и область надвигается гроза

Спасатели предупреждают жителей Киева и области о грозе вечером 15 июня.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Дословно: "В ближайший час и до конца суток 15 июня в Киеве и Киевской области гроза".

Детали: 16 июня грозы ожидаются в южных и центральных областях. Местами также прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.

Спасатели напоминают, что во время грозы и шквалов необходимо:

плотно закрыть окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт;

во время грозы выключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не использовать мобильный телефон;

на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углублении, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Предыстория: