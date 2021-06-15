На Киев и область надвигается гроза
Вторник, 15 июня 2021, 14:26
Спасатели предупреждают жителей Киева и области о грозе вечером 15 июня.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Дословно: "В ближайший час и до конца суток 15 июня в Киеве и Киевской области гроза".
Детали: 16 июня грозы ожидаются в южных и центральных областях. Местами также прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.
Спасатели напоминают, что во время грозы и шквалов необходимо:
- плотно закрыть окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт;
- во время грозы выключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не использовать мобильный телефон;
- на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углублении, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.
Предыстория:
- Во вторник 15 июня на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура днем 22-27°.
Украинская правда