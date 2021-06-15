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На базі колишнього "майданчика Януковича" збудували Центр авіації Нацполу

Вівторок, 15 червня 2021, 15:04
На базі колишнього майданчика Януковича збудували Центр авіації Нацполу

У Каневі запрацював Центр авіаційного забезпечення Нацполіції, цей майданчик буде обслуговувати дві області в рамках системи авіаційної безпеки МВС.

Джерело: глава МВС Арсен Аваков, якого цитує пресцентр відомства, заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало у Facebook

Деталі: За словами Авакова, на базі авіаційного забезпечення Нацполіції розташовані спеціалізовані вертольоти для потреб поліції та санавіації. Є також гелікоптерна група прикордонників, гвардійців та рятувальників. За необхідності вони всі працюють за спеціальним алгоритмом і допомагають одне одному. Саме цей майданчик буде обслуговувати Черкаську та Київську області.

Очільник МВС каже, що протягом 1,5 року борти будуть розставлені по всій країні на чергування таким чином, щоб забезпечувати транспортування хворих, трансплантологію, надзвичайні ситуації, військові та поліцейські потреби.

Пряма мова: "Ми розставимо гелікоптери по країні так, щоб вертолітна група системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ взаємодіяла для допомоги людям по всій державі від питань медицини до  надзвичайних ситуацій".

 

Деталі: Новостворений Центр авіаційного забезпечення Нацполіції розташований на вертодромі "Гелікоптерного майданчика Канів" на площі 8,6 га, який був побудований для обслуговування владної верхівки часів утікача Януковича, нагадує заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало.

У листопаді 2020 року "Украерорух" на безоплатній основі передав гелікоптерний майданчик Національній поліції.

Наразі тут на бойовому чергуванні перебувають два вертольоти Airbus H145, які були розмитнені, пройшли відповідну сертифікацію, зареєстровані в установленому порядку та одержали дозволи на виконання польотів. На підході – ще 2 борта, а до кінця року поліція, в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки МВС, отримає ще 6 гелікоптерів французького виробництва, зазначають в МВС.

Для керування сучасними вертольотами станом на нині перепідготовку у Льотній академії компанії Airbus Helicopters🇩🇪 успішно пройшли 30 техніків, 12 пілотів та 4 інженери Нацполіції.

 

Частина вертольотів буде використовуватися для порятунку людей, інша – для проведення спецоперацій поліції.

 

Передісторія:

  • У березні 2021 року було створено Єдиний аеромедичний простір, який передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.
  • З 1 квітня у 7 областях: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька на постійне чергування заступила авіація МВС. З 1 травня таке ж чергування запроваджено в Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та місті Київ.
  • Заплановано, що до осені такі пункти запрацюють по всій країні. У МВС повідомляли, що за перші місяці роботи Єдиного аеромедичного простору вдалося врятувати 7 громадян, які потребували термінової медичної допомоги, а також вчасно доставити орган для трансплантації.

Українська правда
Теми: МВСполіціяавіа
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