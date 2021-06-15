На базе бывшей "площадки Януковича" построили Центр авиации Нацпола

В Каневе заработал Центр авиационного обеспечения Нацполиции, эта площадка будет обслуживать две области в рамках системы авиационной безопасности МВД.

Источник: глава МВД Арсен Аваков, которого цитирует пресс-центр ведомства, заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в Facebook

Детали: По словам Авакова, на базе авиационного обеспечения Нацполиции расположены специализированные вертолеты для нужд полиции и санавиации. Есть также вертолетная группа пограничников, гвардейцев и спасателей. При необходимости они все работают по специальному алгоритму и помогают друг другу. Именно эта площадка будет обслуживать Черкасскую и Киевскую области.

Глава МВД говорит, что в течение 1,5 года борта будут расставлены по всей стране на дежурство таким образом, чтобы обеспечивать транспортировку больных, трансплантологию, чрезвычайные ситуации, военные и полицейские нужды.

Прямая речь: "Мы расставим вертолеты по стране так, чтобы вертолетная группа системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел взаимодействовала для помощи людям по всей стране от вопросов медицины до чрезвычайных ситуаций".

Детали: Новый Центр авиационного обеспечения Нацполиции расположен на вертодроме "Вертолетной площадки Канев" на площади 8,6 га, который был построен для обслуживания правящей верхушки времен беглеца Януковича, напоминает замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало.

В ноябре 2020 года "Украэрорух" на безвозмездной основе передал вертолетную площадкц Национальной полиции.

Сейчас здесь на боевом дежурстве находятся два вертолета Airbus H145, которые были растаможены, прошли соответствующую сертификацию, зарегистрированы в установленном порядке и получили разрешения на полеты. На подходе - еще 2 борта, а к концу года полиция, в рамках развития Единой системы авиационной безопасности МВД, получит еще 6 вертолетов французского производства, отмечают в МВД.

Для управления современными вертолетами состоянию на сегодня переподготовку в Летной академии компании Airbus Helicopters успешно прошли 30 техников, 12 пилотов и 4 инженеры Нацполиции.

Часть вертолетов будет использоваться для спасения людей, другая - для проведения спецопераций полиции.



Предыстория: