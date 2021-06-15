В Україні оголосили штормове попередження
Вівторок, 15 червня 2021, 15:50
У середу синоптики оголосили штормове попередження через грози, град та шквали.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: 16 червня у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Україна у середу перебуватиме між антициклоном з північного заходу та циклоном над Чорним морем.
Передісторія:
- У вівторок 15 червня на всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вдень 22-27°.
Українська правда