В Україні оголосили штормове попередження

У середу синоптики оголосили штормове попередження через грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 16 червня у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Україна у середу перебуватиме між антициклоном з північного заходу та циклоном над Чорним морем.

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