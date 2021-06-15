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В Україні оголосили штормове попередження

Вівторок, 15 червня 2021, 15:50
В Україні оголосили штормове попередження

У середу синоптики оголосили штормове попередження через грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 16 червня у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Україна у середу перебуватиме між антициклоном з північного заходу та циклоном над Чорним морем.

 

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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