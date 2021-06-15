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В Украине объявили штормовое предупреждение

Вторник, 15 июня 2021, 15:50

В среду синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение из-за грозы, града.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Украина в среду будет находиться между антициклоном с северо-запада и циклоном над Черным морем.

 

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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