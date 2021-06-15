В Украине объявили штормовое предупреждение

В среду синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение из-за грозы, града.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Украина в среду будет находиться между антициклоном с северо-запада и циклоном над Черным морем.

Предыстория: