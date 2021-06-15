Російські найманці в ЦАР катували та страчували місцевих – CNN

Російські найманці в Центральноафриканській Республіці неодноразово були причетні до катувань та вбивств місцевих мешканців під приводом боротьби із повстанцями.

Джерело: CNN

Деталі: Відповідну інформацію розповіли мешканці міста Бамбарі. Загалом, журналісти вказують, що лютневий інцидент у Бамбарі – один із десятків розслідуваних CNN та The Sentry (незалежна слідча група – УП) випадків порушення прав людини російськими бойовиками.

Журналісти змінили імена місцевих для захисту їх від переслідувань. Ті розповіли, що росіяни начебто відкрили вогонь по цивільних, коли ті сховались у мечеті Аль-Таква. Тоді загинули діти.

За словами місцевих, кілька мирних мешканців були застрелені, коли росіяни та армія наказали людям залишити мечеть. Тоді, незважаючи на те, що люди виходили із мечеті із піднятими вгору руками, військові відкрили по них вогонь. Чотири людини загинули, а ще один втік. Чоловіка, який розповів про це CNN, тоді поранили в ногу. Водночас, медичну допомогу він отримати в лікарні не міг, бо там чатували місцеві військові, а тому був змушений переховуватись. Невдовзі частину ноги нижче коліна йому довелось ампутувати.

Також є розповіді про обстріли мирних мешканців із російських вертольотів. CNN підтверджує, що на початку року до ЦАР дійсно було відправлено кілька російських бойових вертольотів.

Під час цього лютневого інциденту біля мечеті начебто було вбито від 12 до 20 осіб.

Окрім того, конфіденційні документи ООН, які отримали журналісти, підтверджують звинувачення проти російських найманців, про що розповідали місцеві.

У звіті миротворців ООН (MINUSCA – УП) йдеться, що місцеві силовики разом із росіянами та сирійцями могли скоїти військові злочини, зокрема страти місцевих мешканців та інших осіб, які брали участь у бойових діях.

Джерела CNN також стверджують, що невідома кількість сирійських найманців, які воювали за російські гроші у Лівії, були пізніше направлені в ЦАР.

У секретних документах вказується, що наразі в ЦАР перебуває близько 2300 найманців, включно із сирійським контингентом.

У CNN відзначають, що всі сторони конфлікту звинувачуються у порушенні прав людини, проте роль росіян на передовій є дуже проблематичною для миротворців ООН.

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