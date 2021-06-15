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Российские наемники в ЦАР пытали и казнили местных – CNN

Вторник, 15 июня 2021, 16:03
Российские наемники в ЦАР пытали и казнили местных – CNN
"Россия вместе с ЦАР, говорите мало, работайте много", фото CNN

Российские наемники в Центральноафриканской Республике неоднократно были причастны к пыткам и убийствам местных жителей под предлогом борьбы с повстанцами.

Источник: CNN

Детали: Соответствующую информацию рассказали жители города Бамбари. В общем, журналисты указывают, что февральский инцидент в Бамбари – один из десятка расследованных CNN и The Sentry (независимая следственная группа – УП) случаев нарушения прав человека российскими боевиками.

Журналисты изменили имена местных для защиты их от преследований. Те рассказали, что россияне якобы открыли огонь по гражданским, когда те спрятались в мечети Аль-Таква. Тогда погибли дети.

По словам местных, несколько мирных жителей были застрелены, когда россияне и армия приказали людям покинуть мечеть. Тогда, несмотря на то, что люди выходили из мечети с поднятыми вверх руками, военные открыли по ним огонь. Четыре человека погибли, а еще один убежал. Мужчину, который рассказал об этом CNN, тогда ранили в ногу. В то же время, медицинскую помощь он получить в больнице не мог, потому что там караулили местные военные, а потому был вынужден скрываться. Вскоре часть ноги ниже колена ему пришлось ампутировать.

Также есть рассказы об обстрелах мирных жителей из российских вертолетов. CNN подтверждает, что в начале года до ЦАР действительно было отправлено несколько российских боевых вертолетов.

Во время этого февральского инцидента у мечети якобы было убито от 12 до 20 человек.

Кроме того, конфиденциальные документы ООН, что получили журналисты, подтверждающих обвинения против российских наемников, о чем рассказывали местные.

В отчете миротворцев ООН (MINUSCA – УП) говорится, что местные силовики вместе с россиянами и сирийцами могли совершить военные преступления, в том числе казни местных жителей и других лиц, принимавших участие в боевых действиях.

Источники CNN также утверждают, что неизвестное количество сирийских наемников, которые воевали за российские деньги в Ливии, были позже направлены в ЦАР.

В секретных документах указывается, что в настоящее время в ЦАР находится около 2300 наемников, включая сирийский контингент.

В CNN отмечают, что все стороны конфликта обвиняются в нарушении прав человека, однако роль русских на передовой является очень проблематичной для миротворцев ООН.

Напомним:

  • Война в ЦАР продолжается с 2012 года. С одной стороны находятся повстанцы, с другой – действующая власть. Последних поддерживают миротворцы ООН.
  • Россияне, официально, якобы поддерживают власть и "помогают установить мир". В СМИ неоднократно сообщали, что в ЦАР действуют военные ЧВК "Вагнера", которую связывают с приближенным к Путину Евгением Пригожиным.
  • Сообщалось также, что россияни под предлогом установления мира занимаются добычей драгоценных камней в ЦАР.

Украинская правда

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Темы: Африкабоевые действияРосcияправа человека
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