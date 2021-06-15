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Окупанти закривають заклади освіти на Донбасі

Вівторок, 15 червня 2021, 16:06
Окупанти закривають заклади освіти на Донбасі
Фото galka.if.ua

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за вказівкою Росії закривають заклади освіти: школи, профтехучилища, технікуми та виші.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "У 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші.

У містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч, Свердловськ будуть закриті 5 шкіл, ще 3 – реорганізовані".

Деталі: За словами омбудсмена, це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають змоги виїхати на підконтрольну уряду України територію.

Щоб продовжувати навчання, вони будуть змушені діставатися до навчальних закладів в інших населених пунктах, подекуди за десятки кілометрів.

Денісова закликала Моніторингову місію ООН з прав людини та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ відреагувати на факти порушення прав дітей на освіту у тимчасово окупованому Донбасі.

Передісторія: 

  • Раніше Денісова повідомила, що окупанти "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років, які хочуть вступити в українські ВНЗ, якщо у них немає паспорта громадянина України, Росії, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР".

Українська правда
Теми: Донбасокупаціяосвіта
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