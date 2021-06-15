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Оккупанты закрывают учебные заведения на Донбассе

Вторник, 15 июня 2021, 16:06
Оккупанты закрывают учебные заведения на Донбассе
Фото galka.if.ua

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию России закрывают учебные заведения: школы, профтехучилища, техникумы и вузы.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "В 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие.

В городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 – реорганизованы".

Детали: По словам омбудсмена, это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях, которые не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

Чтобы продолжать учебу, они будут вынуждены добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, где-то за десятки километров.

Денисова призвала Мониторинговую миссию ООН по правам человека и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ отреагировать на факты нарушения прав детей на образование во временно оккупированном Донбассе.

Предыстория: 

  • Ранее Денисова заявила, что оккупанты "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет, которые хотят поступить в украинские вузы, если у них нет паспорта гражданина Украины, России, загранпаспортов этих стран или "паспорта ДНР".

Украинская правда

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Темы: Донбассоккупацияобразование
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