Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Як в СРСР: РФ бачить близько 180 тисяч ув'язнених, які можуть працювати на будівництвах

Вівторок, 15 червня 2021, 16:11
Як в СРСР: РФ бачить близько 180 тисяч ув'язнених, які можуть працювати на будівництвах

Близько 180 тисяч ув'язнених потенційно можуть залучити для робіт на будівельних майданчиках в Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна

Пряма мова: "В країні знаходиться 180 тисяч ув'язнених, які потенційно могли б працювати на таких видах робіт. 180 тисяч робочих рук - це досить багато, і навіть якщо 20-30% з них мобілізуємо, то це вже непогано".

Деталі: Прем'єр заявив, що ув'язнені, які залучаються для робіт на будівництвах, отримують зарплату. При цьому, за його словами, для залучення на такі роботи в'язень повинен добровільно прийняти рішення.

Віце-прем'єр додав, що в'язнів можуть залучити для робіт на будмайданчиках, де спостерігається дефіцит робочої сили, таких як Східний полігон, БАМ, Транссиб, а також дорожнє будівництво.

Передісторія:

  • Більшість росіян заявили, що підтримують ідею залучати засуджених на роботу у сферах, де зазвичай працюють мігранти.
  • Раніше директор Федеральної служби з виконання покарань РФ Олександр Калашников запропонував активніше використовувати працю ув'язнених замість трудових мігрантів з-за кордону.
  • В Кабміні РФ тоді заявили, що така практика працювала в Радянському Союзі і розглядається можливість залучення ув'язнених на будівництвах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
У полоні Росії перебуває понад 25 тисяч цивільних з України – Лубінець
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: