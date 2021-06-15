Як в СРСР: РФ бачить близько 180 тисяч ув'язнених, які можуть працювати на будівництвах

Близько 180 тисяч ув'язнених потенційно можуть залучити для робіт на будівельних майданчиках в Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна

Пряма мова: "В країні знаходиться 180 тисяч ув'язнених, які потенційно могли б працювати на таких видах робіт. 180 тисяч робочих рук - це досить багато, і навіть якщо 20-30% з них мобілізуємо, то це вже непогано".

Деталі: Прем'єр заявив, що ув'язнені, які залучаються для робіт на будівництвах, отримують зарплату. При цьому, за його словами, для залучення на такі роботи в'язень повинен добровільно прийняти рішення.

Віце-прем'єр додав, що в'язнів можуть залучити для робіт на будмайданчиках, де спостерігається дефіцит робочої сили, таких як Східний полігон, БАМ, Транссиб, а також дорожнє будівництво.

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