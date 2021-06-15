Как в СССР: РФ видит около 180 тысяч заключенных, которые могут работать на стройках

Около 180 тысяч заключенных могут привлечь для работ на строительных площадках в России.

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Прямая речь: "В стране находится 180 тыс. заключенных: которые потенциально могли бы работать на таких видах работ. 180 тысяч рабочих рук - это довольно много, и даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо".

Детали: Премьер заявил, что заключенные которые привлекаются для работ на стройках, получают зарплату. При этом, по его словам, для привлечения на такие работы заключенный должен добровольно принять решение.

Вице-премьер добавил, что заключенных могут привлечь для работ на стройплощадках, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство.

Предыстория:

Большинство россиян заявили, что поддерживают идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно работают мигранты.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа.

В Кабмине РФ тогда заявили, что такая практика работала в Советском Союзе и рассматривается возможность привлечения заключенных на стройках.