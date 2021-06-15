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Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро

Вівторок, 15 червня 2021, 23:40
Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро

Вінгер збірної Португалії Кріштіану Роналду після перемоги над Угорщиною встановив кілька рекордів на Чемпіонатах Європи, в тому числі й став найкращим бомбардиром в історії турніру.

Джерело: "Трибуна"

Деталі: У матчі 15 червня Роналду забив 2 голи для своєї команди, реалізувавши пенальті на 87-й хвилині та забив у компенсований час. Це 11 гол форварда на Євро і рекорд в історії турніру. Минулий рекорд був у Мішеля Платіні (9 голів, які він забив за один Євро).

Він зробив це в віці 36 років і 130 днів, ставши найстаршим автором дубля на чемпіонатах Європи. Раніше автором рекорду був українець Андрій Шевченко - той на Євро-2012 забив 2 голи Швеції у віці 35 років і 256 днів.

Португалець також став рекордсменом за кількістю зіграних матчів на Євро - 39.

Роналду першим гравцем в історії, який зіграв на п'яти чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012 2016, 2020).

"Українська правда" в Threads

Теми: футболПортугалія
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