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Роналду побил несколько исторических рекордов на Евро

Вторник, 15 июня 2021, 23:40

Вингер сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Венгрией установил несколько рекордов на Чемпионатах Европы, в том числе и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Источник: "Трибуна"

Детали: В матче 15 июня Роналду забил 2 гола своей команды, реализовав пенальти на 87-й минуте и забив в компенсированное время. Это 11й гол форварда на Евро и рекорд в истории турнира. Прошлый рекорд был у Мишеля Платини (9 голов, которые он забил за один Евро).

Он сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней, став самым возрастным автором дубля на чемпионатах Европы. Раньше автором рекорда был украинец Андрей Шевченко – тот на Евро-2012 забил 2 гола Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Португалец также стал рекордсменом по числу сыгранных матчей на Евро – 39.

Роналду первым игроком в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

Темы: футболПортугалия


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