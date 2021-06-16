Україна опинилася на 3 місці в Європі за кількістю нових смертей від COVID

За добу 14 червня у світі зареєстрували 370 383 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Бразилії – 88 992 випадки, в Індії - 62 226, в Аргентині – 27 260.

Крім того, в Колумбії – 24 452 інфікування, у Росії – 14 185.

Україна з 1 014 випадками знаходиться на 45 місці у світі між Нідерландами та Португалією. У Європі Україна восьма.

9 149 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і третя в Європі.

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Нагадаємо: 14 червня в Україні зафіксували 1014 нових випадків COVID-19, 77 людей померли, одужали 5 511 пацієнтів.