Україна опинилася на 3 місці в Європі за кількістю нових смертей від COVID
Середа, 16 червня 2021, 05:45
За добу 14 червня у світі зареєстрували 370 383 нові випадки COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в Бразилії – 88 992 випадки, в Індії - 62 226, в Аргентині – 27 260.
Крім того, в Колумбії – 24 452 інфікування, у Росії – 14 185.
Україна з 1 014 випадками знаходиться на 45 місці у світі між Нідерландами та Португалією. У Європі Україна восьма.
9 149 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і третя в Європі.
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Нагадаємо: 14 червня в Україні зафіксували 1014 нових випадків COVID-19, 77 людей померли, одужали 5 511 пацієнтів.
Українська правда