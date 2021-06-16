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Украина оказалась на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID

Среда, 16 июня 2021, 05:45

За сутки 14 июня в мире зарегистрировали 370 383 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 88 992 случая, в Индии - 62 226, в Аргентине - 27 260.

Кроме того, в Колумбии - 24 452 инфицирования, в России - 14 185.

 

Украина с 1014 случаями находится на 45 месте в мире между Нидерландами и Португалией. В Европе Украина восьмая.

9149 людей в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 17 месте в мире и третья в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 14 июня в Украине зафиксировали 1014 новых случаев COVID-19, 77 человек умерли, выздоровели 5511 пациентов.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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