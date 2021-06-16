Пекін відправляє першу за 5 років космічну місію з екіпажем

Китай відправить на орбіту трьох космонавтів у рамках своєї першої місії з екіпажем за майже п'ять років.

Джерело: Reuters з посиланням на Цзі Ціміна, помічника директора Китайського агентства пілотованих космічних польотів (China Manned Space Agency)

Деталі: О 9:22 ранку 17 червня в Цзюцюань у провінції Ганьсу Китай запустить пілотований космічний корабель Shenzhou-12.

Астронавтами будуть 56-річний Ні Хайшен, 54-річний Лю Бомін і 45-річний Тан Хунбо. Місію очолить Ні Хайшен. Він стане найстарішим китайським космонавтом, котрі побували в космосі.

Повідомляється, що Shenzhou-12 стане третьою з 11 місій, необхідних для завершення будівництва космічної станції Китаю до кінця 2022 року. Китай почав будівництво станції в квітні з запуску Tianhe, першого і найбільшого з трьох модулів.

Екіпаж Shenzhou-12 буде жити на Tianhe протягом трьох місяців.

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