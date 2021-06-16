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Пекин отправляет первую за 5 лет космическую миссию с экипажем

Среда, 16 июня 2021, 07:40

Китай отправит на орбиту трех космонавтов  в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет.

Источник: Reuters со ссылкой на Цзи Цимина, помощника директора Китайского агентства пилотируемых космических полетов (China Manned Space Agency)

Детали: В 9:22 утра 17 июня в Цзюцюань в провинции Ганьсу Китай запустит пилотируемый космический корабль Shenzhou-12.

Астронавтами будут 56-летний Ни Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Миссию возглавит Ни Хайшэн. Он станет самым китайским космонавтом, побывавшим в космосе.

Сообщается, что Shenzhou-12 станет третьей из 11 миссий, необходимых для завершения строительства космической станции Китая к концу 2022 года. Китай начал строительство станции в апреле с запуска Tianhe, первого и самого крупного из трех модулей.

Экипаж Shenzhou-12 будет жить на Tianhe течение трех месяцев.

Напомним:

  • 29 апреля Китай запустил первый модуль - Tianhe - новой постоянной космической станции.
  • Новую станцию ​​Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции - "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" - были испытательные. В то же время новая должна проработать не менее десяти лет.
  • Сейчас единственной космической станцией на орбите является Международная космическая станция МКС, откуда Китай исключен.

Темы: Китайкосмос


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