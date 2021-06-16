Пекин отправляет первую за 5 лет космическую миссию с экипажем

Китай отправит на орбиту трех космонавтов в рамках своей первой миссии с экипажем за почти пять лет.

Источник: Reuters со ссылкой на Цзи Цимина, помощника директора Китайского агентства пилотируемых космических полетов (China Manned Space Agency)

Детали: В 9:22 утра 17 июня в Цзюцюань в провинции Ганьсу Китай запустит пилотируемый космический корабль Shenzhou-12.

Астронавтами будут 56-летний Ни Хайшэн, 54-летний Лю Бомин и 45-летний Тан Хунбо. Миссию возглавит Ни Хайшэн. Он станет самым китайским космонавтом, побывавшим в космосе.

Сообщается, что Shenzhou-12 станет третьей из 11 миссий, необходимых для завершения строительства космической станции Китая к концу 2022 года. Китай начал строительство станции в апреле с запуска Tianhe, первого и самого крупного из трех модулей.

Экипаж Shenzhou-12 будет жить на Tianhe течение трех месяцев.

Напомним: