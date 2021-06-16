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Тисячу хворих на COVID виявили за добу в Україні, щепили 62,5 тисячі осіб

Середа, 16 червня 2021, 08:22
Тисячу хворих на COVID виявили за добу в Україні, щепили 62,5 тисячі осіб

15 червня в Україні зареєстрували 1 045 нових випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, одужали 4 802 особи, померли 78 хворих, госпіталізували 699 осіб.

Джерело: Telegram-канал Коронавірус у регіонах і МОЗ

Деталі: Найбільше випадків коронавірусного захворювання за останню добу зареєстрували в м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.

Серед нових хворих 46 дітей та 23 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 28 321 особу, методом ІФА – 9 718 осіб, експрес-тестами – 20 814 осіб.

Щеплено проти коронавірусу в цей вівторок 62 591 особу: першою дозою вакцини 35 462 особи, другою дозою – 27 129 осіб. 

 

Із 24 лютого в Україні проведено 1 543 263 щеплень. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 226 037 осіб, з них одужали 2 140 978 осіб, померли 51 847 хворих.

Нагадаємо: За добу 14 червня у світі зареєстрували 370 383 нові випадки COVID-19, найбільше у Бразилії, Індії, Аргентині, Колумбії та Росії. Україна зі 1 014 випадками була на 45 місці у світі у світі, в Європі – 8-ма.

9 149 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і третя в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусвакцинаціяепідемія
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