Тысячу больных COVID обнаружили за сутки в Украине, привили 62,5 тысячи человек

15 июня в Украине зарегистрировали 1 045 новых случаев заражения коронавируса SARS CoV 2, выздоровели 4 802 человека, умерли 78 больных, госпитализировали 699 человек.

Источник: Telegram канал Коронавірус у регіонах и МОЗ

Детали: Больше всего случаев коронавирусного заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Среди новых больных 46 детей и 23 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 28 321 человека, методом ИФА – 9 718 человек, экспресс-тестами – 20 814 человек.

Привито против коронавируса в этот вторник 62 591 человек: первой дозой вакцины 35 462 человека, второй дозой – 27129 человек.

С 24 февраля в Украине проведено 1 543 263 прививок.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 226 037 человек, из них выздоровели 2 140 978 человек, умерли 51 847 больных.

Напомним: За сутки 14 июня в мире зарегистрировали 370 383 новых случая COVID-19, больше всего в Бразилии, Индии, Аргентине, Колумбии и России. Украина с 1 014 случаями была на 45 месте в мире в мире, в Европе – 8-я.

9 149 людей в мире за сутки умерли. По суточному количеству смертей Украина на 17 месте в мире и третья в Европе.

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