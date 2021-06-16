Путін відмовився від протокольної зустрічі в аеропорту Женеви – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.

Джерело: РИА Новости з посиланням Tribune de Genève

Деталі: Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле.

Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.

Tribune de Genève повідомляє, що напередодні в Університетський госпіталь Женеви приходили представники сил безпеки з собаками-шукачами і відгородили частину ліжок в палатах інтенсивної терапії, оскільки делегаціям надається не тільки допомога в питаннях безпеки, а й медична підтримка.

Саміт Росія-США на вищому рівні пройде в Женеві 16 червня.

Передісторія: