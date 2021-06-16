Путін відмовився від протокольної зустрічі в аеропорту Женеви – ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.
Джерело: РИА Новости з посиланням Tribune de Genève
Деталі: Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле.
Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.
Tribune de Genève повідомляє, що напередодні в Університетський госпіталь Женеви приходили представники сил безпеки з собаками-шукачами і відгородили частину ліжок в палатах інтенсивної терапії, оскільки делегаціям надається не тільки допомога в питаннях безпеки, а й медична підтримка.
Саміт Росія-США на вищому рівні пройде в Женеві 16 червня.
Передісторія:
- Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, перерви та робочий обід не заплановані.
- Також повідомлялось, що дипломати та експерти по РФ відмовили Байдена від пресконференції з Путіним.