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Путін відмовився від протокольної зустрічі в аеропорту Женеви – ЗМІ

Середа, 16 червня 2021, 09:26
Путін відмовився від протокольної зустрічі в аеропорту Женеви – ЗМІ
Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.

Джерело: РИА Новости з посиланням Tribune de Genève

Деталі: Про відмову Путіна від протокольної зустрічі біля трапа з владою Швейцарії повідомила мер Женеви Фредеріка Перле.

Відзначається, що керівництво кантону готувалося до зустрічі, але буде виконувати побажання російської делегації.

Tribune de Genève повідомляє, що напередодні в Університетський госпіталь Женеви приходили представники сил безпеки з собаками-шукачами і відгородили частину ліжок в палатах інтенсивної терапії, оскільки делегаціям надається не тільки допомога в питаннях безпеки, а й медична підтримка.

Саміт Росія-США на вищому рівні пройде в Женеві 16 червня.

Передісторія: 

  • Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, перерви та робочий обід не заплановані.
  • Також повідомлялось, що дипломати та експерти по РФ відмовили Байдена від пресконференції з Путіним.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяСШАШвейцарія
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