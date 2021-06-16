Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы – СМИ
Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии в аэропорту по прилёту в страну на саммит Россия-США.
Источник: РИА Новости со ссылкой Tribune de Genève
Детали: Об отказе Путина от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии сообщила мэр Женевы Фредерика Перле.
Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации.
Tribune de Genève сообщает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии, поскольку делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.
Саммит Россия-США на высшем уровне пройдет в Женеве 16 июня.
Предыстория:
- Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина может длиться четыре-пять часов, но перерывы и рабочий обед не запланированы.
- Также сообщалось,что дипломаты и эксперты по РФ отговорили Байдена от пресс-конференции с Путиным.