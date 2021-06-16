Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы – СМИ

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии в аэропорту по прилёту в страну на саммит Россия-США.

Источник: РИА Новости со ссылкой Tribune de Genève

Детали: Об отказе Путина от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии сообщила мэр Женевы Фредерика Перле.

Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации.

Tribune de Genève сообщает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии, поскольку делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.

Саммит Россия-США на высшем уровне пройдет в Женеве 16 июня.

Предыстория: