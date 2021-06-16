Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы – СМИ

Среда, 16 июня 2021, 09:26
Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы – СМИ
Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии в аэропорту по прилёту в страну на саммит Россия-США.

Источник: РИА Новости со ссылкой Tribune de Genève

Детали: Об отказе Путина от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии сообщила мэр Женевы Фредерика Перле.

Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации.

Tribune de Genève сообщает, что накануне в Университетский госпиталь Женевы приходили представители сил безопасности с собаками-ищейками и отгородили часть коек в палатах интенсивной терапии, поскольку делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.

Саммит Россия-США на высшем уровне пройдет в Женеве 16 июня.

Предыстория: 

  • Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина может длиться четыре-пять часов, но перерывы и рабочий обед не запланированы.
  • Также сообщалось,что дипломаты и эксперты по РФ отговорили Байдена от пресс-конференции с Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияСШАШвейцария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: