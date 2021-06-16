Депутатов в Раде прививают против COVID-19 вакциной Pfizer

Народных депутатов в Верховной Раде вакцинируют от коронавируса COVID-19 вакциной от Pfizer.

Источник: пресс-служба аппарата ВР, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, "Интерфакс-Украина"

Детали: Верещук сообщила, что нардепов прививают от COVID-19 на первом этаже Рады вакциной Pfizer.

По ее словам, вакцинация депутатов проводилась 15 июня и ей неизвестно, будет ли эта процедура продолжена.

В то же время в аппарате ВР отметили, что вакцинация, о которой сообщили народным депутатам, их помощников и работников аппарата осуществляется в соответствии с графиком министерства здравоохранения.

Также сообщается, что именно Минздрав определил место и предложил вакцину для народных избранников.

О вакцинации депутатов в Раде сообщили письмом первого заместителя руководителя аппарата ВР от 14.06.21 №15/11-2021/195064.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП