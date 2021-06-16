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У Києві дещо зросла кількість нових випадків COVID, але одужань в рази більше

Середа, 16 червня 2021, 11:13
У Києві дещо зросла кількість нових випадків COVID, але одужань в рази більше
Фото КМДА

За добу 15 червня у столиці лабораторно підтвердили 256 нових випадків коронавірусу, 2 людини померли, водночас подолали хворобу 1 879 осіб.  

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 2 людини".

 

Деталі: Захворіли 158 жінок віком від 18 до 92 років, 91 чоловік віком від 20 до 79 років, 3 дівчинки від 1 до 17 років і 4 хлопчики від 6 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 37 хворих на коронавірус, а також одного пацієнта з підозрою на COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (48), Дніпровському (43) та в Оболонському і Солом’янському (по 24) районах.

Загалом з початку пандемії у Києві уже 211 437 підтверджених випадків коронавірусу, 5 162 хворих померли, водночас подолали вірус 200 800 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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