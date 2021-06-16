В Киеве немного выросло количество новых случаев COVID, но выздоровлений в разы больше

За сутки 15 июня в столице лабораторно подтвердили 256 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли, вместе с тем преодолели болезнь 1 879 человек.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "256 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 2 человека".

Детали: Заболели 158 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет, 3 девочки от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 6 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 37 больных коронавирусом, а также одного пациента с подозрением на COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (48), Днепровском (43) и в Оболонском и Соломенском (по 24) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 211 437 подтвержденных случаев коронавируса, 5 162 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 200 800 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: