Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У частині Росії запровадили примусову вакцинацію, але не для всіх

Середа, 16 червня 2021, 18:35
У частині Росії запровадили примусову вакцинацію, але не для всіх
sobyanin.ru

У столиці Росії Москві, Московській та Кемеровської областях введена обов'язкова вакцинація проти COVID-19 для працівників сфер торгівлі та послуг.

Джерело: Telegram-канал Оперштаб Москвиsobyanin.ruРБК

Пряма мова мера Москви: "Ситуація з коронавірусом продовжує розвиватися драматично. У лікарнях лежить понад 12 тисяч людей різного ступеня тяжкості. За захворюваності ми вже на рівні торішніх піків. За останню добу померли більше 70 осіб...

У зв'язку з вкрай важкою епідеміологічною ситуацією головний санітарний лікар по Москві прийняв сьогодні постанову про обов'язкову вакцинацію працівників у сфері торгівлі та послуг".

Деталі: З метою виконання цієї постанови мер Москви Сергій Собянін прийняв указ, який визначає механізм та порядок її реалізації.

До 1 липня буде створено інформаційну систему для контролю досягнення необхідних показників вакцинації. Із 1 липня до 15 липня московські організації та індивідуальні підприємці повинні подати в електронному вигляді відомості за визначеною в указі формою.

У Москві відбувається зростання захворюваності COVID-19 серед пасажирів громадського транспорту, відвідувачів ТЦ і барів.

Московська область слідом за Москвою оголосила обов'язкову вакцинацію для окремих категорій громадян

Оновлено: Пізніше стало відомо, що влада Кемеровської області також ухвалила рішення ввести обов'язкову вакцинацію для деяких категорій громадян. Це вже третій регіон у країні з примусовою вакцинацією.

У Росії за останню добу виявлено 13 397 випадків коронавірусу.

Всього на сьогодні в РФ виявлено 5 249 990 випадків коронавірусу, за час пандемії зафіксовано 127 576 смертей, одужали 4 828 500 осіб.

Нагадаємо: Українські вчені припускають, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіявакцинаціяCovid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: