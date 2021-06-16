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У частині Росії запровадили примусову вакцинацію, але не для всіх

Середа, 16 червня 2021, 18:35
sobyanin.ru

У столиці Росії Москві та в Московській області введена обов'язкова вакцинація проти COVID-19 для працівників сфер торгівлі та послуг.

Джерело: Telegram-канал Оперштаб Москвиsobyanin.ruРБК

Пряма мова мера Москви: "Ситуація з коронавірусом продовжує розвиватися драматично. У лікарнях лежить понад 12 тисяч людей різного ступеня тяжкості. За захворюваності ми вже на рівні торішніх піків. За останню добу померли більше 70 осіб...

У зв'язку з вкрай важкою епідеміологічною ситуацією головний санітарний лікар по Москві прийняв сьогодні постанову про обов'язкову вакцинацію працівників у сфері торгівлі та послуг".

Деталі: З метою виконання цієї постанови мер Москви Сергій Собянін прийняв указ, який визначає механізм та порядок її реалізації.

До 1 липня буде створено інформаційну систему для контролю досягнення необхідних показників вакцинації. Із 1 липня до 15 липня московські організації та індивідуальні підприємці повинні подати в електронному вигляді відомості за визначеною в указі формою

Московська область слідом за Москвою оголосила обов'язкову вакцинацію для окремих категорій громадян

У Москві відбувається зростання захворюваності COVID-19 серед пасажирів громадського транспорту, відвідувачів ТЦ і барів.

У Росії за останню добу виявлено 13 397 випадків коронавірусу.

Всього на сьогодні в РФ виявлено 5 249 990 випадків коронавірусу, за час пандемії зафіксовано 127 576 смертей, одужали 4 828 500 осіб.

Upd. Пізніше стало відомо, що влада Кемеровської області також ухвалила рішення ввести обов'язкову вакцинацію для деяких категорій громадян.

Це вже третій регіон в країні з примусовою вакцинацією.

Нагадаємо: Українські вчені припускають, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року.

Теми: РосіявакцинаціяCovid-2019коронавірусепідемія


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