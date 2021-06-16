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В части России ввели принудительную вакцинацию, но не для всех

Среда, 16 июня 2021, 18:35
sobyanin.ru

В столице России Москве и в Московской области введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников сфер торговли и услуг. 

Источник: Telegram-канал Оперштаб Москвыsobyanin.ru, РБК

Прямая речь мэра Москвы: "Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек... 

В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг".

Детали: В целях выполнения этого постановления мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок его реализации.

До 1 июля будет создана информационная система для контроля достижения необходимых показателей вакцинации. С 1 июля по 15 июля московские организации и индивидуальные предприниматели должны подать в электронном виде сведения по определенной в указе форме.

Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

В Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пассажиров общественного транспорта, посетителей ТЦ и баров. В России за последние сутки выявлено 13 397 случаев коронавируса.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 5 249 990 случаев коронавируса, за время пандемии зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.

Upd. Позже стало известно, что правительство Кемеровской области также приняло решение ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Это уже третий регион в стране с принудительной вакцинацией.

Напомним: Украинские ученые считают, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Темы: РосcиявакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемия


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