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В части России ввели принудительную вакцинацию, но не для всех

Среда, 16 июня 2021, 18:35
В части России ввели принудительную вакцинацию, но не для всех
sobyanin.ru

В столице России Москве, Московской и Кемеровской областях введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников сфер торговли и услуг.

Источник: Telegram-канал Оперштаб Москвыsobyanin.ru, РБК

Прямая речь мэра Москвы: "Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек... 

В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг".

Детали: В целях выполнения этого постановления мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, определяющий механизм и порядок его реализации.

До 1 июля будет создана информационная система для контроля достижения необходимых показателей вакцинации. С 1 июля по 15 июля московские организации и индивидуальные предприниматели должны подать в электронном виде сведения по определенной в указе форме.

В Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пассажиров общественного транспорта, посетителей ТЦ и баров.

Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Обновлено. Позже стало известно, что правительство Кемеровской области также приняло решение ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Это уже третий регион в стране с принудительной вакцинацией.

В России за последние сутки выявлено 13 397 случаев коронавируса.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 5 249 990 случаев коронавируса, за время пандемии зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.

Напомним: Украинские ученые считают, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиявакцинацияCovid-2019коронавирусэпидемия
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