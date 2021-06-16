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Зеленський сказав, яку допомогу очікує від США

Середа, 16 червня 2021, 13:01
Зеленський сказав, яку допомогу очікує від США

Президент Володимир Зеленський вважає, що США, окрім безпекової допомогти, могли б надавати економічну та інвестиційну підтримку Україні. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, переклад від Офісу президента 

Пряма мова: "Тому якщо США нас підтримують, то повинні це робити й економічно. Це не про те, що ми, як жебраки, хочемо кожну копійку взяти у США і за це щось робимо. Це неправильний підхід. Ми робимо реформи для себе – ті чи інші. Коли це потрібно й коли це на часі.

А якщо мова про економічну конкретику, то у США є можливість економічно підтримати Україну. Це не тільки про гроші, це про інвестиції, про відкриття підприємств. Є список цих підприємств, є наше бажання, є зрозумілі напрямки, галузі. Якщо США заходять на український ринок – це збільшення кількості робочих місць, збільшення грошей в економіці України. Я про таку політику".

Деталі: Зокрема, президент нагадав, що газопровід "Північний потік-2" це політична зброя Росії проти України. Тому Зеленський каже, що Україна повинна отримати безпекові та геополітичні гарантії, серед яких і повернення під контроль уряду окупованих територій. У такому випадку, каже глава держави, гроші нічого не вирішують. 

Зеленський також висловив побоювання, що, коли "Північний потік-2" запустять, то росіяни можуть заблокувати транзит газу через Україну. У такому випадку, всі говоритимуть про цю проблему, а про Донбас всі забуватимуть або змушуватимуть Україну вести перемовини із терористами. 

Президент також розповів, що обговорював із очільником Білого дому Джо Байденому збільшення якісної технічної та військової допомоги, виділення коштів. 

Водночас, найбільше Зеленський хоче від Байдена конкретики для України, зокрема і щодо членства Києва в НАТО. 

Що передувало: Глава держави Володимир Зеленський шкодує, що не зустрівся з лідером США Джо Байденом до його запланованої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСША
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