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Зеленський шкодує, що не зустрівся з Байденом до його саміту з Путіним

Понеділок, 14 червня 2021, 19:23

Глава держави Володимир Зеленський шкодує, що не зустрівся з лідером США Джо Байденом до його запланованої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, якого цитує AP, AFP, Офіс президента

Деталі: Зеленський нагадав, що під час телефонної розмови з Байденом отримав запрошення відвідати з візитом США наприкінці липня. Під час зустрічі він сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також безпекову ситуацію на сході країни.

Президент розчарований, що не зустрівся з Байденом до саміту з Путіним.

Пряма мова Зеленського: "Було б краще провести цю зустріч до саміту двох президентів (Байдена й Путіна – ред.).

Я вважаю, що це було б лише плюсом для переговорної позиції президента США".

Передісторія:

  • 7 червня Зеленський та Байден поговорили телефоном.
  • Білий дім повідомив, що 16 червня у Женеві Джо Байден і Володимир Путін обговорять"весь спектр нагальних питань", оскільки США прагнуть відновити передбачуваність і стабільність у відносинах з Росією.
  • Байден і Путін провели 13 квітня телефонну розмову, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч в третій країні для обговорення, зокрема, й теми України.

Знати більше: Чому зустріч Байдена з Путіним - це можливість для України

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденПутін


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